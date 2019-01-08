Норвежский дипломат заступил на пост специального посланника генерального секретаря по Сирии

CA-NEWS (CA) - 8 января норвежский дипломат Гейр Педерсен приступил к исполнению своих обязанностей в качестве Специального посланника Генерального секретаря по Сирии. В своем Твиттере он заявил, что для него большая честь служить сирийскому народу и поддерживать стремление сирийцев к миру.

Гейр Педерсен отметил, что с нетерпением ожидает проведения консультаций в Сирии и за ее пределами.

Норвежский дипломат сменил на посту Специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру. В ООН выразили глубокую благодарность господину де Мистуре за неустанную работу по поиску мирного разрешения сирийского конфликта.

Гейр Педерсен до этого назначения был послом Норвегии в Китае. Ранее с 2012 по 2017 год он служил Постоянным представителем Норвегии при ООН. Новый специальный посланник работал также Специальным координатором ООН по Ливану и возглавлял в Секретариате ООН отдел Азиатского и Тихоокеанского региона в Департаменте по политическим вопросам. Педерсен обладает опытом в области ближневосточного урегулирования -в свое время он служил представителем Норвегии при Организации Освобождения Палестины и в 1993 году участвовал в переговорах в Осло, которые привели к подписанию договора между ООП и Израилем о взаимном признании.

Норвежский дипломат Гейр Педерсен является уже четверым специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии. До него был Стаффан де Мистура, который получил назначение в середине июля 2014 года. Ранее пост Спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии занимали бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и дипломат из Египта Лахдар Брахими.

Сирийский конфликт в цифрах

Сирийский народ живет в условиях конфликта уже семь с половиной лет -дольше, чем продолжалась Вторая мировая война. Все началось с того, что в марте 2011 года мирные демонстрации протеста были жестоко подавлены правительством, что привело к противостоянию между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции.

По данным ООН, за это время погибло более 400 тысяч сирийцев, более половины населения страны были вынуждены сняться с места. На сегодняшний день в гуманитарной помощи нуждаются 13 миллионов человек, из которых более 5 миллионов – это дети.

Число зарегистрированных беженцев в соседних странах составляет 5,6 миллиона человек, в том числе 2,5 миллиона детей. Более одного миллиона человек живут в труднодоступных районах. И это не просто тревожные цифры, за ними стоят бесчисленные человеческие истории страданий сирийских мирных граждан — детей, женщин и пожилых людей, ставших жертвами одного из самых трагических конфликтов нашего времени. Люди погибают под бомбами, умирают от голода и отсутствия медицинской помощи в осажденных городах.

Процесс мирного урегулирования

Подчеркивая настоятельную необходимость прекращения огня в Сирии, Совет Безопасности наделил ООН полномочиями проводить встречи со сторонами, содействовать политическому процессу и решать целый ряд вопросов при полном уважении суверенитета Сирии.

30 июня 2012 под эгидой ООН члены Группы действий по Сирии приняли так называемое Женевское коммюнике, которое предусматривает меры по прекращению кровопролития и налаживанию переходного политического процесса. При посредничестве ООН в Женеве прошло уже восемь раундов межсирийских переговоров, на которых обсуждаются вопросы управления, разработки конституции, проведения выборов и борьбы с терроризмом. Эти элементы политического процесса были определены в резолюции Совета Безопасности 2254. Другими словами, были разработаны ключевые принципы построения общего будущего для всех сирийцев и урегулирования ситуации, однако пока их не удалось превратить в реальные механизмы.

Несмотря на ряд соглашений о прекращении огня и некоторые моменты, действительно внушающие надежду, слишком часто боевые действия брали верх над мирными переговорами. Ситуация постоянно менялась. Но, как заявил Стаффан де Мистура, который служил Специальным посланником последние четыре года и четыре месяца, в этот период успехи на сирийском направлении были, в том числе благодаря посредничеству ООН. Были проведены встречи правительства и оппозиции. ООН содействовала объединению оппозиции. В рамках усилий по содействию политическому процессу удалось почти завершить работу по созданию конституционного комитета для подготовки проекта конституционной реформы.