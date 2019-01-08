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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сборной Туркменистана по футболу вручён приз за выход в финальный турнир Кубка Азии-2019

CA-NEWS (TM) - Сборная Туркменистана по футболу удостоилась специального приза Азиатской футбольной конфедерации (АФК) за выход в финальную часть Кубка Азии-2019. Церемония вручения награды состоялась 7 января в конференц-зале отеля «Yas Island Rotana» в Абу-Даби, в котором остановилась туркменская команда на период подготовки к своей первой игре турнира, передает Turkmenportal.

Вручая в торжественной обстановке приз капитану команды Арсланмураду Аманову, Башир Абдул Халид от имени АФК поздравил сборную Туркменистана с выходом в финальную часть Кубка Азии-2019 и пожелал ей успехов в предстоящих матчах.

Сборная Туркменистана в стартовавшем на полях ОАЭ турнире сыграет в группе «F» с командами Японии, Узбекистана и Омана. Первый свой матч команда из Туркменистана проведет 9 января на стадионе «Al Nahyan» в Абу-Даби против четырёхкратных чемпионов Азии - японцев. 13 января подопечные заслуженного тренера Туркменистана Язкули Ходжагельдыева сыграют в Дубае с командой Узбекистана, а 17 января - в Абу-Даби со сборной Омана.

Ранее в главном континентальном турнире четырёхлетия футболисты Туркменистана участвовали лишь в 2004 году в Китае, когда в решающей стадии турнира трофей оспаривали 16 команд. Начиная с 2019 года, число соискателей Кубка Азии расширено до 24 команд.

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