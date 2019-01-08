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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ООН ищет страну, которая приютит девушку, бежавшую из Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - ООН в ближайшие дни найдет страну, которая даст убежище находящейся в Таиланде 18-летней девушке из Саудовской Аравии, бежавшей от своей семьи из-за попытки выдать замуж против ее воли, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты "Кхао Сот".

8 января днем сотрудники аппарата бангкокского представительства Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев вывели девушку, прожившую почти четыре дня в транзитной зоне, из здания аэропорта. У нее есть пятидневное разрешение таиландских властей на временное нахождение в стране. В течение пяти дней сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище, сообщает издание.

Жительница Саудовской Аравии Рахаф Альканун 18-ти лет прибыла в Бангкок в прошлую субботу как транзитный пассажир по пути в Австралию. В транзитном зале аэропорта Суваннапхум в Бангкоке у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, предупрежденные отцом девушки. Ей было предложено вернуться на родину первым же рейсом, однако девушка бежала от дипломатов и с субботы по утро вторника оставалась в транзитной зоне аэропорта.
Альканун выложила в субботу в социальные сети рассказ о своем бегстве и его причинах, после чего ее судьбой заинтересовались правозащитники. Женщина сообщила в своем посте, что на родине ее ждет тюрьма, а после освобождения – смерть от рук родственников за оскорбление чести семьи.

Хотя в Таиланде работает региональная структура Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сам Таиланд не дает убежища иностранным гражданам. Каждый иностранец, оказавшийся в стране без паспорта, по закону рассматривается как нарушитель визового режима и подлежит депортации. Депортация молодой женщины должна была состояться в понедельник.

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