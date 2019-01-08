Узбекистан вошёл в тройку стран-лидеров по объему экспорта легковушек из России

CA-NEWS (UZ) - Российские эксперты подсчитали количество экспортированных Россией. Так, в период с января по ноябрь прошлого года из России в другие страны, кроме тех, что включены в состав Евразийского экономического союза, было экспортировано 26 тысяч легковушек. Порядка 70 процентов от этого числа приходится всего лишь на пять государств.

Первое место в этом снимке занимает Чехия, на территорию которой за одиннадцать месяцев было доставлено 6,3 тысяч машин с российских заводов. Далее следует Украина с результатом в 3,8 тысяч экземпляров. Также в тройку лидеров вошел Узбекистан, куда были ввезены 3,1 тысяч экземпляров, сообщает pnzdrive.ru.

За пределами лидерской тройки расположились такие страны как Латвия и Азербайджан, куда представители российских заводов привезли 2,9 тысяч и 2,4 тысяч легковых автомобилей соответственно.

Результаты других государств получились намного скромнее, а в «десятку» стран по объему экспорта отечественных автомобилей с январь по ноябрь прошлого года включены: Сербия с показателем в 577 легковушек, Эстония с результатом в 515 экземпляров. В Словакию ввезли 505 автомобилей, в Ирак доставили полмиллиона автомобилей, а в Венгрию - 443 штук.