Стоимость включенных в реестр национальных сокровищ Монголии достигла $376 млн

CA-NEWS (MNG) - Cтоимость исторических и культурных предметов, включенных в реестр национальных сокровищ Монголии, достигла отметку 1 трлн тугриков (более $376 млн), передает Montsame.

На рост стоимости повлияло главным образом, впервые по международным стандартам проведенная оценка уникальной коллекции предметов особой исторической значимости, принадлежащей Богд хаану и его супруге Дондогдулам.

Отмечается, что в 2018 году национальная сокровищница пополнилась 78 предметами периода Хунну, которые были найдены на территории сомона Ундур-Улаан аймака Архангай и зарегистрированы в госреестр.

Центробанк Монголии также в целях пополнения национальной сокровищницы закупает золото «естественного образования» , имеющего уникальную природную форуму, по цене 10 раз превышающей мировую рыночную стоимость золота.