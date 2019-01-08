В Ташкенте мужчина до смерти избил своего соседа

CA-NEWS (UZ) - 5 января этого года в Учтепинском районе столицы Узбекистана пьяный мужчина избил своего соседа. Избитый мужчина скончался через два дня у себя дома, сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 5 января текущего года в Учтепинском районе Ташкента гражданин Г.Д.в ходе скандала, будучи в нетрезвом состоянии, нанес телесные повреждения в область головы и других частей тела своего соседа М.П.

От полученных травм М.П. скончался 7 января у себя дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Подозреваемый Г.Д. задержан.