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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый посол США в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Палатой представителей США 2 января назначен новый посол США в Монголии в лице Майкла Клеченски, сообщает Монголия Сейчас.

Майкл Клеченски с 2015 года работал постоянным представителем в Посольстве США в Филиппинах. В 2013-2015 гг. - постоянный представитель Посольства США в Казахстане.

Работая в странах Азии и Европы на протяжении 30 с лишним лет, специализировался в вопросах развития экономики и демократии.

Он также работал по 2 года в Москве, Санкт-Петербурге, Ираке, в Швейцарии - 3 года, на Филиппинах - 7 лет, в Польше - 4 года, в Белом доме — 2 года. Имеет опыт работы в НАТО и Центре по предотвращению ядерной катастрофы.

Владеет русским, польским, французским и тагальским (один из основных языков Филиппин) языками. Степень бакалавра по международным отношениям получил в Джорджтаунском университете, а степень магистра защитил в Колумбийском университете.

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