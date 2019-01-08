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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН призвали власти Бангладеш остановить насилие, сопровождающее избирательный процесс

CA-NEWS (CA) - В Управлении ООН по правам человека озабочены вспышкой насилия, которая сопровождала выборы в Бангладеш и привела к многочисленным жертвам. Голосование в этой стране состоялось 30 декабря.

Об этом на брифинге в Женеве заявила представительница Управления Равина Шамдасани. По ее словам, в ООН поступают тревожные данные о репрессиях в отношении политической оппозиции, в том числе случаях нападений, жестокого обращения, произвольных арестов, запугивания и насильственного исчезновения. Согласно имеющейся информации, эти и другие нарушения в основном совершают активисты правящей партии, зачастую – с участием сил безопасности страны.

Сообщается также о запугивании журналистов и других мерах по ограничению освещения выборов. «По меньшей мере два журналиста, освещавших избирательный процесс, арестованы на основании Акта о цифровой безопасности, - заявила Шамдасани. – С 10 декабря блокированы, по меньшей мере, 54 сайта, в том числе - новостных, а в день голосования введены ограничения на пользование интернетом».

В ООН отмечают, что в Бангладеш сужается пространство для деятельности правозащитников, политической оппозиции и активистов. Сообщается о разгонах мирных акций протеста, участники которых требовали повторного голосования, а также арестах и уголовном преследовании неугодных. В Управлении ООН по правам человека призвали внести изменения в законодательство, чтобы оградить представителей гражданского общества от преследований и обеспечить свободу слова, собраний и ассоциаций в стране.

Правозащитники ООН также настаивают на немедленном проведении независимого расследования всех случаев насилия и нарушений прав человека, связанных с проведением выборов, и привлечении виновных к ответственности.

В ООН также призывают власти Бангладеш принять «срочные меры», чтобы остановить репрессии и пресечь случаи превышения полномочий со стороны правоохранительных органов.

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