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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан прокладывает новые газопроводы

CA-NEWS (TM) - Строительство новых газопроводов среднего давления продолжается в Губадагском этрапе Дашогузского велаята Туркменистана, сообщает Turkmenportal.

В эти дни специалисты Дашогузской дирекции объединения «Туркменгазоснабжение» прокладывают газовую коммуникацию к новостройкам села «Гаты ой» дайханского объединения «Джейхун». Её общая протяжённость составит более полутора км.

Новые газопроводы среднего давления различной длины возводятся так же в селах «Мангыт» дайханского объединения «Гекчага», «Окуз-яб» дайханского объединения «Амударья», в новом жилом массиве «Тазе оба» города Губадаг.

До конца года их общая протяженность достигнет 7,5 км. Для строительства новых коммуникаций используются трубы различного диаметра, отличающиеся повышенной проходимостью и износоустойчивостью.

В наступившем году строительство новых газовых линий будет вестись во всех населённых пунктах велаята, где только коллективом Дашогузской дирекции объединения «Туркменгазоснабжение» будет построено более 46,5 км новых газопроводов с газораспределительными пунктами.

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