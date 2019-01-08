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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стала известна причина массовой драки в Караганде, в результате которой погиб парень
Предыстория: «Я не убийца». В Сети появилось обращение подозреваемого, разыскиваемого по делу об убийстве парня в Караганде

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о причинах массовой драки в Караганде, в результате которой погиб парень.

По словам замглавы ведомства Жаната Сулейменова, драка между посетителями ресторана «Древний Рим» и персоналом произошла в ночь на 1 января примерно в 4:00, после того, как владельцы заведения заявили о его закрытии и приостановлении праздничных мероприятий.

«Это и явилось причиной, на этой почве была словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Посетители, которые находились там, были вытолканы из ресторана. Они сообщили об этом своим друзьям, приехали свыше десяти человек со стороны посетителей, которые начали вламываться в ресторан, выкрикивали разные слова. Поэтому со стороны владельцев ресторана, работников были приняты меры. На этой почве завязалась групповая драка», - сказал замминистра на пресс-конференции в Астане.

Отмечается, что погибший парень не был посетителем ресторана, он пришел на место происшествия по просьбе друга для участия в конфликте. Установлены 14 человек, которые участвовали в драке, 9 из них – сотрудники заведения.

Ж.Сулейменов также добавил, что разыскиваемый подозреваемый Гурунян пересек казахстанско-российскую границу через контрольно-пропускной пункт в Павлодарской области вечером 1 января. Для его поимки в Россию направлены две оперативно-следственные группы, еще одна – в Армении.

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