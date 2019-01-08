Узбекистан планирует увеличить скорость интернета в 2019 году еще в 10 раз

- Узбекистан, общество
- 17:28, 08 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Первый заместитель министра информационных технологий и связи Олимжон Умаров сообщил о мерах по увеличению скорости интернета в Узбекистане в 2019 году, передает uz24.uz.
Министерство разработало национальный проект, направленный на повышение скорости и качества телекоммуникационных услуг, улучшение телекоммуникационной инфраструктуры на 2019–2023 годы.
В настоящее время проект находится в стадии реализации. По проекту предусматривается строительство более 120 000 км волоконно-оптических линий связи, строительство более 6000 мобильных базовых станций, расширение емкости широкополосной сети до 1,5 млн портов, увеличение возможности внешнего подключения к интернету еще в 10 раз и широкое распространение беспроводной сети передачи данных – Wi-Fi.
Напомним, что в декабре прошлого года, в Узбекистане обещали увеличить скорость интернета в десять раз. Однако пользователи отметили не сколь увеличение скорости, а наоборот, её снижение.
В начале прошлого года президент Шавкат Мирзиёев поручил резко снизить цены на доступ в интернет, а также увеличить скорость подключения минимум в четыре раза в нынешнем году, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.