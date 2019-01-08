Часть полицейских Казахстана не будет сдавать физическую подготовку при аттестации

CA-NEWS (KZ) - Часть полицейских Казахстана будет освобождена от сдачи нормативов по физической подготовке в ходе общей аттестации. Об этом 8 января на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов.

По его словам, аттестация полицейских будет проведена в первом полугодии 2019 года.

«Ее пройдут все сотрудники полиции, в том числе имеющие стаж службы более 20 лет. Аттестация будет включать в себя проверку нормативов по физической и огневой подготовке, компьютерное тестирование на знание законодательства и логическое мышление, а также собеседование», - сказал замглавы МВД.

Он отметил, что аттестации подвергнутся 100% сотрудников строевых подразделений (дорожно-патрульная полиция, по борьбе с незаконной миграцией, конвойная служба). Сотрудники остальных служб, имеющие стаж службы более 20 лет, будут освобождены от сдачи нормативов по физической подготовке. Все оставшиеся сотрудники проходят аттестацию на общих основаниях.

Ж.Сулейменов добавил, штатная численность сотрудников МВД сократиться на 10%: будут упразднены лишние управленческие звенья. По центральному аппарату министерства, его ведомствам и аппаратам территориальных органов полиции планируется сокращение порядка 450 руководителей.

«Высвобожденные бюджетные средства будут направлены на повышение должностных окладов сотрудников», - добавил замминистра.