Вышедший за 2 года из строя Dreamliner доставлен из Узбекистана в Амстердам

CA-NEWS (UZ) - Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью $200 миллионов и принадлежащий Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways, вылетел в Амстердам 7 января 2019 года, простояв с 24 декабря прошлого года. В тот день он вышел из строя, едва успев приземлиться после рейса Москва-Ташкент, передает centralasian.org.



Специалист из Ташкента, которому известны подробности дела, сообщил, что в Амстердаме будет заменен двигатель самолета.

Ранее руководство НАК «Узбекистон хаво йуллари», которое через два дня после публикации опровергло статью, озаглавленную «Dreamliner стоимостью 200 миллионов долларов за два года вышел из строя», утверждало, что самолет был отправлен на «плановую модернизацию (Upgrade)».

7 января источник в НАК, непосредственно знакомый с состоянием самолётов, сообщил, что Dreamliner, которому разрешили выполнить всего один полёт, в настоящее время находится в Амстердаме. «После того, как в двигатель попали стружки и лопасти турбины погнулись, в Ташкенте был произведён внеплановый ремонт. Производитель двигателя позволил Uzbekistan Airways выполнить один полёт, чтобы полностью заменить двигатель. Причина того, почему Dreamliner был доставлен именно в Амстердам, насколько я знаю, там нашли мотор в аренду, до тех пор пока будет исследован повреждённый двигатель самолёта".

Прибытие Dreamliner UK-78702 в Амстердам подтверждает независимый веб-сайт flightradar24.com.

100% акций «Узбекистон хаво йуллари» принадлежат государству, а каждую копейку, которую тратит Национальная авиакомпания, уходит из карманов узбекских налогоплательщиков.

По этой причине авиакомпания обязана обеспечить прозрачность того, во сколько обходится налогоплательщику весь процесс.

В то же время Национальная авиакомпания не предоставила местной прессе факты и документы, подтверждающие, что Dreamliner UK-78702 отстранён от полётов в связи с заранее запланированной модернизацией.

Компания также пока не предоставила информацию о том, сколько времени потребуется для модернизации для Dreamliner, который простаивает с 24 декабря прошлого года.