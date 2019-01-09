В Узбекистане появилась еще одна политическая сила

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане появилась еще одна политическая сила – Экологическая партия Узбекистана. В Международном торговом центре в Ташкенте 8 января прошел очередной съезд Экологического движения Узбекистана.

До сегодняшнего дня в Республике действовали четыре политических партий – Народно-демократическая, Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») , демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») и Либерально-демократическая партия («Движение предпринимателей и бизнесменов»).

Новая партия была создана на базе Экологического движения Узбекистана.

Движению было выделено 15 депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса республики, Выделение Экологическому движению мест в парламенте совпало со временем, когда Узбекистан и Таджикистан находились на пике разногласий по вопросу строительства Рогунской ГЭС.

Президент Шавкат Мирзиёев 22 декабря 2017 года во время своего первого обращения к парламенту раскритиковал выделение Экологическому движению особой квоты от парламента.

«Я думаю, что пришло время создать равные условия для всех политических сил и отказаться от выделения квот представителям Экологического движения», - сказал в своём обращении глава государства.