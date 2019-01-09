РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане появилась еще одна политическая сила

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане появилась еще одна политическая сила – Экологическая партия Узбекистана. В Международном торговом центре в Ташкенте 8 января прошел очередной съезд Экологического движения Узбекистана.

До сегодняшнего дня в Республике действовали четыре политических партий – Народно-демократическая, Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») , демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») и Либерально-демократическая партия («Движение предпринимателей и бизнесменов»).

Новая партия была создана на базе Экологического движения Узбекистана.

Движению было выделено 15 депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса республики, Выделение Экологическому движению мест в парламенте совпало со временем, когда Узбекистан и Таджикистан находились на пике разногласий по вопросу строительства Рогунской ГЭС.

Президент Шавкат Мирзиёев 22 декабря 2017 года во время своего первого обращения к парламенту раскритиковал выделение Экологическому движению особой квоты от парламента.

«Я думаю, что пришло время создать равные условия для всех политических сил и отказаться от выделения квот представителям Экологического движения», - сказал в своём обращении глава государства.

print
  • В Узбекистане планируют создать национальный центр по управлению обороной
  • В Монголии общественная организация просит генпрокуратуру пересмотреть уголовное дело в котором фигурирует имя президента
  • На въезде в Душанбе задержан предполагаемый браконьер с 600 кг рыбы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×