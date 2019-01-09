Экс-глава Zeromax Миродил Джалолов выпущен из СИЗО спецслужб Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов 8 января был выпущен из следственного изолятора Службы государственной безопасности Узбекистана. В тот же день он приехал к себе домой в Ташкенкет. Об этом сообщила его жена Фатима Джалолова, передает centralasian.org.



Ташкентской областной суд по уголовным делам отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 53-летнего Миродила Джалолова. Бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») был освобожден из-под стражи в зале суда.

Несмотря на то, что Ташкентской областной суд выпустил на свободу бывшего исполнительного директора компании Zeromax («Зеромакс»), он признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Ему назначен штраф в размере 17¸687.040 сумов (чуть более 2 тысяч долларов США).

В январе 2017 года Миродил Джалолов был освобожден из зала суда 4 января и в тот же день уехал к себе на дачу в Ташкентской области. В решении суда подчеркивалось, что Миродилу Джалолову «дано время для возмещения ущерба».

Однако в марте 2017 года Миродил Джалолов снова был арестован.

– Потому что ему не удалось возместить государству ущерб в десятки миллионов долларов, – говорил собеседник, приближенный к Джалолову.

С марта 2017 года по сегодняшний день Миродил Джалолов содержался в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Узбекистана, которое находится на улице Гвардейской в Ташкенте.

Зарегистрированная в Швейцарии компания Zeromax («Зеромакс») занималась бизнесом во многих отраслях узбекской промышленности, в частности, сельским хозяйством, строительством, текстильной промышленностью, транспортной логистикой, а также нефте-, газо- и золотодобычей.

В 2008 году Zeromax сообщил, что активы компании составляют 3.298 миллиардов швейцарских франков (почти 4,5 миллиарда долларов США).

В мае 2010 года деятельность компании Zeromax («Зеромакс») в Узбекистане была приостановлена, ее имущество конфисковано в пользу государства, а счета заморожены.

Миродил Джалолов, известный в Узбекистане под именем «Одилбой», был арестован в сентябре того же года.

Активы компании Zeromax в Узбекистане были переданы государству, автозаправки UzGazOil перешли под бренд «Узбекнефтегаз».