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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Ирак обсудили перспективы развития сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Накануне в Багдаде были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Ираком по всем возможным направлениям, передает Авеста.

7 января посол Таджикистана в Ирак Зубайдулло Зубайдзода вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирака Мухаммаду Али ал-Хакиму.

После церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой были затронуты вопросы сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, туризм, культура.

Также были обсуждены вопросы взаимодействий сторон в борьбе с терроризмом и экстремизмом и возвращение несовершеннолетних граждан Таджикистана на Родину. Была отмечена необходимость обмена официальными делегациями на различных уровнях.

Министр иностранных дел Ирака поздравил посла с назначением на должность и пожелал ему успехов в продвижении таджикско–иракских отношений.

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