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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан занял 76 место в Индексе паспортов с возможностью посещать без визы 64 страны

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан занял 76 место в Индексе паспортов компании Henley & Partners с возможностью посещать без визы 64 страны.

Согласно рейтингу, его возглавила Япония, граждане которой могут посещать 190 стран без визы. Второе место разделили Южная Корея и Сингапур (189 стран), тройку лидеров замыкают Германия и Франция (188 стран).

Далее следуют Дания, Италия, Финляндия и Швеция (187 стран), 5 место заняли Испания, Люксембург (186 стран), 6 место — Австралия, Великобритания, США, Португалия, Швейцария (185), 7 — Греция, Канада (184), 8 — Мальта (182 страны).

Россия расположилась на 48 месте (119 стран), Украина — 41 место (128 стран), Беларусь — 66 место (77 стран), Казахстан — 67 (76 стран), Азербайджан — 74 место (66 стран), Узбекистан, Таджикистан — 80 место (56 стран) и Туркменистан — 85 место (53 страны).

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Компания изучает правила визового режима всех стран и территорий и составляет рейтинг стран мира по уровню свободы передвижения, т.е. количество других стран, которые граждане указанной страны могут посетить без оформления визы.

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