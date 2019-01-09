Казахстан и Китай намерены запустить ряд новых проектов в 2019 году

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Как сообщает пресс-служба палаты, спикер подчеркнул, что сегодня благодаря личной дружбе и регулярным контактам лидеров Казахстана Нурсултана Назарбаева и Китая и Си Цзиньпина двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства. Он акцентировал внимание на результатах совместной работы по сопряжению программ «Нурлы жол» с китайским проектом «Один пояс, один путь». В их числе крупные инфраструктурные проекты - сухой порт Хоргос, порт Актау, новый железнодорожный коридор «Казахстан – Туркменистан - Иран», международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» и др.

Как отметил в свою очередь Чжан Сяо, наступивший 2019 год будет очень важным и насыщенным для дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства. Отметив динамичный характер развития казахстанско-китайских отношений, дипломат подчеркнул, что сейчас выполняется 55 крупных инвестиционных индустриальных проектов и в нынешнем году планируется запустить ряд новых проектов. Среди перспективных направлений посол также назвал культурно-гуманитарное сотрудничество, туризм.