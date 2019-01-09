РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан и Китай намерены запустить ряд новых проектов в 2019 году

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Как сообщает пресс-служба палаты, спикер подчеркнул, что сегодня благодаря личной дружбе и регулярным контактам лидеров Казахстана Нурсултана Назарбаева и Китая и Си Цзиньпина двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства. Он акцентировал внимание на результатах совместной работы по сопряжению программ «Нурлы жол» с китайским проектом «Один пояс, один путь». В их числе крупные инфраструктурные проекты - сухой порт Хоргос, порт Актау, новый железнодорожный коридор «Казахстан – Туркменистан - Иран», международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» и др.

Как отметил в свою очередь Чжан Сяо, наступивший 2019 год будет очень важным и насыщенным для дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства. Отметив динамичный характер развития казахстанско-китайских отношений, дипломат подчеркнул, что сейчас выполняется 55 крупных инвестиционных индустриальных проектов и в нынешнем году планируется запустить ряд новых проектов. Среди перспективных направлений посол также назвал культурно-гуманитарное сотрудничество, туризм.

print
  • Стала известна причина массовой драки в Караганде, в результате которой погиб парень
  • Генпрокуратура Узбекистана взяла под свой контроль дело, связанное с жестоким избиением жительницы Самарканда
  • В школах Туркменистана обновили портреты президента
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×