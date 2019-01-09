Президент Туркменистана ознакомился с проектами застройки Ашхабада

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами архитектурного и инфраструктурного развития Ашхабада, разработанными в рамках инвестиционно-строительной программы, передает TDH.

Глава государства сначала прибыл на территорию массива Чоганлы, где была развернута экспозиция из макетов и эскизов объектов, предлагаемых к строительству в различных районах города.

Вниманию туркменского лидера были представлены проектные разработки комплекса административных и общественных зданий, жилых домов, которые намечено возвести в период 2020-2030 годы в Багтыярлыкском этрапе. За счет средств капитальных инвестиций здесь предлагается построить 8 детских садов на 320 мест каждый – в целом на 2560 малышей, 6 средних общеобразовательных школ по 960 мест – всего на 5760 учащихся, а также дом культуры, 2 дома здоровья, дворец бракосочетаний.

Помимо этого, предусмотрено строительство автостоянок, домов быта, спортивного комплекса на 1500 мест и детского творческого центра, парка площадью 48 гектаров, инфраструктурных и дорожно-транспортных сооружений, объектов коммунального хозяйства и торговли, а также прокладка инженерно-коммуникационных сетей и внутриквартальных дорог.

Затем Г.Бердымухамедов ознакомился с проектами строительства в столице новых зданий Туркменской национальной консерватории и музыкальной школы им. Д.Овезова, которые предлагается расположить напротив Культурно-развлекательного центра «Älem» по улице 10 йыл Абаданчылык либо по проспекту Арчабил напротив массива Мир-7. Согласно генплану, в комплекс этих учебных заведений, помимо основных зданий, войдут концертные залы, общежития, спортивный центр и стадион, зона отдыха, стоянки.

Также были представлены концепции строительства дополнительных зданий Государственной академии художеств, учебного центра Государственного медицинского университета и двух общежитий, многоуровневых автостоянок, цветочного рынка.

Особое внимание глава Туркменистана уделил проектам крупных жилых комплексов с домами различной этажности, в том числе тех, что намечено построить в массиве Кёши. Также в этом районе города планируется возвести детские сады и школы, Дом здоровья на 40 тыс. пациентов в год, разбить парки и зеленые зоны.

Столица Туркменистана – беломраморный Ашхабад – должна быть не только красивым и комфортным городом, но и по-настоящему инновационным мегаполисом. Это должно отражаться и в бесперебойной работе всех систем его жизнеобеспечения, и во внешнем облике, подчеркнул президент.

Глава государства также сделал акцент на вопросах экологии столицы, озеленения, внедрения передовых механизмов улучшения компонентов окружающей среды, энергосберегающих технологий, успешных мировых практик в этой области.