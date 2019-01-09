В приграничной с Туркменистаном провинции убиты более 20 военнослужащих Афганистана

CA-NEWS (TM) - Вечером 6 января на контрольно-пропускных пунктах в двух разных частях провинции Бадгис, которая граничит с Туркменистаном, по словам официальных лиц, боевики «Талибана» штурмовали посты безопасности, убив 21 сотрудника полиции и проправительственных ополченцев, передает Азатлык.

Как рассказал депутат Национального парламента Афганистана из провинции Бадгис Сейит Муса Дженабы в результате нападений боевиков в районах Абы Кемери и Кадыс погибли в общей сложности более 20 военнослужащих.

По словам главы провинциального совета Бадгис Абдул Азиз Бека, 14 полицейских и 7 членов проправительственных ополченцев были убиты, а девять ранены.

Джамшид Шахаби, представитель губернатора провинции Бадгис, заявил, что по меньшей мере 15 боевиков «Талибана» были убиты и 10 ранены в ходе боевых действий.

Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за нападения.

Представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил в своем заявлении, что боевики убили 34 сотрудника сил безопасности и проправительственных ополченцев, а также изъяли много оружия и боеприпасов.

Между тем, в результате взрыва на обочине дороги погибли 5 мирных жителей и 7 получили ранения в восточной провинции Пактика, сообщил 7 января афганский чиновник.

Представители талибов и официальные лица США должны встретиться в этом месяце, чтобы обсудить вывод иностранных сил и возможное прекращение огня.

Должностные лица воюющих сторон встречались, как минимум, 3 раза в последние месяцы, чтобы попытаться договориться о способе положить конец 17-летней войне.

«Талибан» говорит, что борется за то, чтобы свергнуть поддерживаемое Западом правительство и восстановить строгий исламский закон.

Соединенные Штаты и их союзники говорят, что хотят помешать Афганистану стать убежищем для международных боевиков-исламистов, готовящих атаки на Западе.