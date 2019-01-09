Управлением по борьбе с коррупцией арестован бывший генпрокурор Монголии

CA-NEWS (MNG) - Утром 8 января управление по борьбе с коррупцией Монголии арестовало экс-министра юстиции, бывшего генерального прокурора страны Д.Дорлигжава вместе с его братом Д.Баатаром, передает Монголия Сейчас.

4 года назад экс-министр юстиции Х.Тэмуужин распространил информацию о коррупционном деле в размере $4 млн на своей страничке в социальных сетях. Но до сегодняшних дней правоохранительными органами этот вопрос не был проверен.

Ранее компания «Алтан Дорнод Монголия» перечислила на банковский счёт младшего брата бывшего генпрокурора Д.Дорлигжава $4 млн. Недавно директор компании «Алтан Дорнод Монголия» Т.Ганболд заявил, что в этом деле злоупотребили должностными полномочиями и было оказано давление на бизнесмена. Сам экс-министр юстиции сообщил что «$2 млн перечислили на счёт его брата по ошибке».

В конце прошлого года управлением по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело в отношении Д.Дорлигжава в возможном получении взятки в крупном размере у директора компании «Алтан Дорнод Монголия» Т.Ганболда.

В своём телеинтервью в декабре прошлого года директор компании Т.Ганболд отметил: «Меня арестовали и держали в тюрьме несколько месяцев по политическим соображениям, применялся шантаж. Это правда, что я перечислил $4 млн на счёт брата прокурора Д.Дорлигжава.»

Таким образом, череда прошлогодних арестов бывших высокопоставленных госчиновников продолжилась и в этом году.