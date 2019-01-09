В Ташкенте задержан гражданин Кыргызстана, выдававший себя за сотрудника ОВД

CA-NEWS (UZ) - В органы внутренних дел Ташкента обратилась 29-летняя Умида Х., проживающая в Сергелийском районе столицы. В своем заявлении женщина просила принять меры в отношении некоего «Юсупа», обещавшего ей устроить её на службу в органы внутренних дел за 2 000 долларов США, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

В результате проведенных мероприятий выяснилось, что человек, требовавший взятку у Умиды – 26-летний выходец из Республики Кыргызстан Юсупжан Р., не имеющий гражданства и проживающий в Сергелийском районе города Ташкента.

В результате проведенных мероприятий Юсупжан Р. был задержан сотрудниками ГУВД в собственной машине при получении части требуемой им суммы денег в размере 1 300 долларов США.

Материалы по данному делу переданы в Следственное управление при ГУВД г. Ташкента. По данному факту возбуждено уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и получении взятки.