В Нукусе поезд насмерть переехал подростка, идущего по рельсам в наушниках

CA-NEWS (UZ) - В соцсетях Узбекистана распространилось видео наезда поезда на подростка, идущего по рельсам в наушниках.

Как сообщается, инцидент произошел 5 января в Нукусе - столице Каракалпакстана. На видео видно, что поезд проехал по подростку, который шёл по рельсам.

Ранее МВД республики сообщило об этом несчастном случае.