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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нукусе поезд насмерть переехал подростка, идущего по рельсам в наушниках

CA-NEWS (UZ) - В соцсетях Узбекистана распространилось видео наезда поезда на подростка, идущего по рельсам в наушниках.

Как сообщается, инцидент произошел 5 января в Нукусе - столице Каракалпакстана. На видео видно, что поезд проехал по подростку, который шёл по рельсам.

Ранее МВД республики сообщило об этом несчастном случае.

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