«Туркменгаз» стал официальным партнером ралли-рейда Africa Eco Race-2019

CA-NEWS (TM) - Государственный концерн Туркменистана «Туркменгаз» стал официальным партнером 11-го ралли-рейда, проходящего по африканскому маршруту Дакара - Africa Eco Race, сообщает Turkmenportal.

В мировом автоспорте ралли-рейд Africa Eco Race является одним из самых престижных соревнований. Africa Eco Race-2019 стартовало 30 декабря 2018 года в Монако. Затем участники ралли по морю прибыли в Марокко и оттуда начали свой непростой путь по пересеченной местности.

Ожидается, что марафон финиширует 13 января в Сенегале на берегах озера Ретба, которое ещё называют Розовым озером.

Организатор гонок Жан-Луи Шлессер - в прошлом шестикратный победитель этого ралли (ралли - вид автогонок, проходящих на открытых или закрытых трассах на модифицированных или специально построенных автомобилях. Этот вид гонок отличается тем, что заезды главным образом прокладываются по автомобильным дорогам общего пользования).

С каждым годом растет интерес к этих захватывающим соревнованиям, как со стороны автогонщиков, так и их поклонников.

Партнерство госконцерна «Туркменгаз» с международным африканским марафоном продолжается после успешно проведенного в Туркменистане авторалли «Амуль-Хазар 2018». Тогда участники гонки проехали через знаменитые пески пустыни Каракумы - по древнему караванному маршруту Великого Шелкового пути.

Следующая гонка по территории Туркменистана пройдет с 5 по 11 мая 2019 года в рамках третьего этапа Чемпионата Мира-2019 по ралли-кроссу.