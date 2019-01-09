КПП «Кордай» на кыргызстанско-казахстанской границе будет реконструирован

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Кыргызстан реконструируют на государственной границе контрольно-пропускной пункт «Кордай». Об этом стало известно 9 января на заседании мажилиса парламента РК.

В ходе обсуждения законопроекта о ратификации соглашения о режиме казахстанско-кыргызстанской госграницы депутат Артур Платонов отметил, что в соответствии с действующим законодательством для оформления одного лица, пересекающего государственную границу, отводится до 3 минут, легкового автомобиля – 15 минут, грузового автомобиля – 25 минут, автобуса – 35 минут.

«Так должно быть по нормативам. Но на практике времени затрачивается гораздо больше. Ежедневно границу пересекает порядка 18 тысяч человек и до 600 единиц транспортной техники. Действующие пункты пропуска не справляются с таким потоком людей и транспорта, особенно в летний период. Депутаты неоднократно поднимали вопрос об открытии новых контрольно-пропускных пунктов. Что в настоящее время предпринимается по увеличению пропускной способности?» - спросил парламентарий.

Глава Пограничной службы Комитета национальной безопасности Рк Дархан Дильманов отметил, что с момента обретения Казахстаном независимости поток через казахстанско-кыргызстанскую границу увеличился в 8 раз, но инфраструктура, созданная 20 лет назад, не соответствует тому пассажиро- и грузопотоку, который существует в настоящее время.

«Есть некоторые трудности. Но в последние два года мы отмечаем, что пассажиропоток идет на снижение. В то же время силами и средствами пограничной службы мы обеспечиваем сегодня проход всех наших граждан пока внутренними нашими резервами», - сказал он.

В свою очередь первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр добавил, что в прошлом году стороны подписали соглашение о переводе двух пунктов пропуска «Сартобе» и «Аухатты» из двусторонних в многосторонние.

«В будущем все семь пропусков станут многосторонними. Запланирован в текущем году капитальный ремонт моста в пункте пропуска «Карасу». Финансирование будет проходить 50 на 50 с кыргызскими партнерами. В прошлом году нами был принят на баланс от Пограничной службы имущественный комплекс КПП «Кордай». К июлю будет завершена разработка ПСД и к осени, по окончании туристического сезона, мы начнем его реконструкцию», - сообщил замглавы ведомства.