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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Кыргызстана посетит с визитом Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 10 января 2019 года в Узбекистан с визитом прибывает делегация Кыргызской Республики во главе с Министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым.

В программе визита двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РУз.

Кыргызская делегация также будет участвовать в предстоящей первой министерской встрече Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана в г.Самарканде.

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