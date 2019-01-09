Министр иностранных дел Кыргызстана посетит с визитом Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 10 января 2019 года в Узбекистан с визитом прибывает делегация Кыргызской Республики во главе с Министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым.

В программе визита двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РУз.

Кыргызская делегация также будет участвовать в предстоящей первой министерской встрече Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана в г.Самарканде.