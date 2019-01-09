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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Что делают со скотиной, перегоняемой в Казахстан из Кыргызстана?
Предыстория: Табун лошадей из Кыргызстана задержан в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Жексенбай Дуйсебаев интересуются судьбой скота, попадающего в Казахстан перегоном из соседних стран. Об этом он спросил 9 января на заседании палаты.

В ответ глава Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Дархан Дильманов сообщил, что существует 2 варианта стечения обстоятельств: когда скот попадает на территорию республики непреднамеренно, при выпасе без присмотра, и при преднамеренном перегоне.

В первом случае, по его словам, ставятся в известность кыргызские пограничные, на государственной границе происходит передача скота с оформлением документов. В случае же перегона, принимаются меры к задержанию скота и нарушителей, передаче в органы внутренних дел.

«Уголовное дело по нарушению государственной границе ведем мы, дальнейшие меры — ОВД. Что касается скотины, то она передается местным исполнительным органам, которые содержат, создают учет, хранение, оценку и дальнейшую реализацию этой скотины», - отметил глава Погранслужбы.

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