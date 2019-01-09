В Британии найдено странное древнеримское захоронение

CA-NEWS (CA) - В английском графстве Саффолк археологи наткнулись на загадочное захоронение древнеримских времен: у большинства погребенных там людей головы почему-то отделены от туловища, передает Би-Би-Си.



На древнее кладбище наткнулись случайно при строительстве дома. Ученым давно известно, что городок Грейт-Уэлнетэм вырос на месте римского поселения, основанного еще в I веке. Однако грунт там преимущественно песчаный, так что хорошо сохранившиеся останки изрядно удивили археологов.

Из 52 скелетов, датируемых примерно IV веком нашей эры, "нормально" похоронены только 17. У остальных черепа аккуратно уложены рядом с телом или между ног, а некоторые и вовсе похоронены отдельно от остального скелета.

Логично было бы предположить, что останки принадлежат, например, казненным преступникам или убитым в бою врагам. Однако среди захороненных есть не только мужчины, но и женщины и дети разного возраста - судя по всему, это были обычные местные жители.

Обычно древние римляне хоронили своих умерших примерно так же, как это сейчас делаем мы. Покойника одевали в парадную одежду, аккуратно укладывали на спину и закапывали - нередко вместе с какими-то важными или символическими для него украшениями или предметами быта.

Как рассказал Би-би-си археолог Эндрю Пичи, принимающий участие в раскопках, на любом древнеримском кладбище можно найти несколько "неправильных" могил, отличающихся от общей традиции. Но такие могилы - все же исключение, а в саффолкском захоронении их явно большинство.

"Кладбища, где так много "неправильных" могил, встречаются очень редко - их не больше трех-четырех на всю страну. А здесь таких могил так много, что, кажется, для местных жителей это была обычная практика", - говорит он.

В Саффолке и окружающих графствах известно немало древнеримских кладбищ, однако ни на одном из них безголовых покойников не находили. Так что это вряд ли можно считать местной традицией, и уверенно объяснить загадочную находку археологи пока не могут.

Предварительный анализ останков показал, что головы были отделены от тел уже после смерти. Их аккуратно отпиливали спереди, чуть ниже челюсти - в отличие от казненных преступников, сложивших голову под ударом меча или топора.

Одно из возможных объяснений состоит в том, что местные жители могли принадлежать к одному из римских культов, почитавшего голову как часть души - и, возможно, обезглавливание тела после смерти было частью местного религиозного ритуала погребения.

Нельзя исключать и тот вариант, что на этом кладбище захоронены рабы, привезенные издалека, или просто выходцы из далеких культур, которые принесли с собой собственные языческие ритуалы, не свойственные римлянам.

Сейчас ученые подробно изучают найденные кости, чтобы подтвердить или опровергнуть эти и другие версии.

Пока что очевидно, что большинство из захороненных - среднего возраста и старше, хотя среди обезглавленных есть совсем маленький ребенок и еще двое детей примерно 9-10 лет.

Развитая грудная клетка и широкие плечи позволяют предположить, что при жизни люди занимались сельским хозяйством. А скверное состояние зубов - то, что они неплохо питались, в том числе и сладостями.