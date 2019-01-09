В Казахстане в 2018 году в ДТП погибли более 2 тыс. человек, за годы независимости — 82 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 2018 год в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 2 тыс. человек, за годы независимости — 82 тыс. Об этом 9 января на заседании мажилиса парламента сообщил депутат фракции «Нур Отан» Павел Казанцев.

По его словам, за прошедший год в ДТП пострадали 20445 человек.

«В мирное время гибнут люди как в военное время. Как следует из открытых источников, это несоизмеримо больше, чем потери казахстанцев в течение 10 лет боевых действий в Афганистане. Около 70% от общего количества пострадавших составляют лица трудоспособного возраста. Большая часть из них впоследствии становятся инвалидами. Государству наносится ущерб в миллиарды тенге. Человеческие страдания вообще не поддаются исчислению», – сказал парламентарий, обращаясь с запросом к министру внутренних дел Калмуханбету Касымову.

Депутат отметил, что с момента обретения независимости в стране количество ДТП снизилось с 18 тыс. в 1991 году до 16 тыс. в 2018 году.

«Сокращение произошло на 15%. Но это не отражает сути. За 28 лет мы потеряли почти 82 тыс. человек, полмиллиона граждан пострадали. Если по погибшим идет снижение, то число пострадавших только за 11 месяцев 208 года превысило показатель 1991 года. Понятно, что количество автомобилей за эти годы увеличилось, но большинство ДТП происходит далеко не из-за неисправности транспорта или несовершенства дорожной инфраструктуры, а по вине участников дорожного движения. Это 95% от всех ДТП», - отметил П.Казанцев.

В связи с чем он потребовал от главы МВД ужесточить требования к обучающим организациям, сдаче экзаменов и процедуре получения водительских удостоверений, пересмотреть организацию перевозок пассажиров, в том числе обучать водителей контраварийному вождению.