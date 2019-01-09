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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан опережает страны Центральной Азии по дешевизне бензина, Кыргызстан на 23-м месте, - рейтинг

CA-NEWS (TM) - Аналитическое издание Global Petrol Prices (США) опубликовало рейтинг стран по ценам на бензин.

По данным издания, по дешевизне бензина Туркменистан опережает все страны Центральной Азии. Казахстан занял 10 строчку с 48 центами за литр. Узбекистан - на 18 строчке ($0,54 за литр), Кыргызстан — на 23 месте ($0,67 за литр). Таджикистан в рейтинге не рассматривался.

Из 150 стран мира, по которым специалисты еженедельно отслеживают цены на нефтепродукты, самый дешевый бензин продают в Венесуэле. Там его среднегодовая цена составила всего один цент. На втором месте - Судан ($0,13), на третьем — Иран ($0,29). На четвёртом, пятом и шестом местах закрепились соответственно Кувейт ($0,34), Алжир ($0,35) и Нигерия ($0,41).

Самая высокая цена на бензин - в Гонконге ($2,04 за литр), далее идут Монако - $1,98, Уоллис и Футуна — $1,90, Норвегия - $1,85, Барбадос — $1,80 за литр.

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