У почти 80% детей в Казахстане есть кариес. Депутат бьет тревогу

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Дархан Мынбай предлагает Министерству здравоохранения Казахстана разработать программу по внедрению передвижных стоматологических кабинетов для школ и дошкольных учреждений.

Как сказал он 9 января на заседании парламента, в настоящее время стоматологические кабинеты есть только в тех школах, где обучаются более 800 человек, что охватывает только треть от общего количества школьников.

По его словам, согласно статистическим данным, у 76% детей в республике есть кариес, в ряде регионов эта цифра достигает 98%.

«Вместе с тем, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году не должно быть более 20% детей с пораженными кариесом зубами. Сейчас в имеющихся школьных стоматологических кабинетах не хватает оборудования и врачей. В Астане лишь в шести школах такие кабинеты функционируют в полном объеме. А как быть со школами и дошкольными учреждениями в отдаленных сельских районах?» - поинтересовался парламентарий.

Он отметил, что многим детям лечат зубы просто удалением, в связи с чем у 40% сельских жителей в возрасте 35-44 лет наблюдается вторичная адентия - приобретенное отсутствие зубов.

Адресуя запрос на имя главы Минздрава Елжана Биртанова, Д.Мынбай напомнил, что одной из эффективных форм развития стоматологии во многих странах считаются передвижные стоматологические кабинеты, работающие в школах и дошкольных организациях, и предложил разработать соответствующую программу в Казахстане.