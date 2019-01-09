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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Налоговому комитету Узбекистана отказано в праве взыскивать долги с пластиковых карт граждан

CA-NEWS (UZ) - С 1 января Государственному налоговому комитету Узбекистана отказано в праве снимать долг по налогам с пластиковых карт физических лиц.

Как сообщает информационно-правовой портал Norma.uz, эта норма была отменена постановлением президента от 26 декабря 2018 года.

В июне минувшего года глава государства подписал документ о коренном совершенствовании деятельности органов государственной налоговой службы. Один из его пунктов наделял налоговиков правом бесспорно списывать возникшую налоговую задолженность с банковских счетов, обслуживающих пластиковые карты налогоплательщиков-физлиц. При этом сумма списания не должна превышать 2 МРЗП в месяц.

"Но практического применения норма так и не получила. Потому что с формально-юридической точки зрения, данное полномочие должно предусматриваться законодательными актами. Как минимум, соответствующие поправки следовало внести в статью 63 Налогового кодекса. Однако в общем пакете изменений и дополнений в кодекс, подписанных 24 декабря 2018 года, таковых не оказалось», - говорится в сообщении

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