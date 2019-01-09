Дипломаты из Центральной Азии посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР

CA-NEWS (UZ) - С 28 по 30 декабря 2018 года по приглашению правительства СУАР КНР группа дипломатов посетила посетили города Урумчи, Кашгар и Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Как уточняет Министерство иностранных дел Кыргызстана, в делегацию вошли представители дипломатических миссий 12 стран, аккредитованных в КНР - Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Индия, Индонезия, Кувейт, Малайзия, Пакистан и Таиланд.

По данным МИД, в ходе поездки организаторы ознакомили дипломатов с социально-экономическим развитием региона, а также продемонстрировали культурные достопримечательности, образовательные учреждения, мечети, рынки и другие объекты. «В рамках посещения центров профессионального обучения и подготовки кадров представители посольств проводили совместные беседы со студентами упомянутых учреждений и ознакомились с условиями их пребывания», - говорится в сообщении.

В рамках поездки, по данным иностранных СМИ, дипломаты также посетили так называемые «лагеря политического перевоспитания». Но внешнеполитическое ведомство об этом не сообщает.

​Информация об организуемых в Синцьзяне специальных заведениях, куда принудительно помещаются представители этнических меньшинств, в том кыргызы, преимущественно исповедующие ислам, появляется с 2017 года.

Очевидцы описывают условия содержания как убогие, а обращение - как ненадлежащее и жестокое при полном отсутствии какого-либо профессионального образования. Некоторые также сообщают о применении пыток. Правозащитники считают, что целью «лагерей» является «разрушение идентичности» этих групп.

Пекин продолжает называть «клеветой и ложью» публикуемую в некитайской прессе и правозащитниками информацию как о численности содержащихся людей - ООН утверждает, что в «лагерях» может находится до миллиона человек - так и о применяемых там методах и целях этих заведений.