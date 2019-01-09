Открытие нового аэропорта Стамбула окажет влияние и на авиарынок Центральной Азии, - эксперт

CA-NEWS (KG) - Стамбульский аэропорт им. Ататюрка связан прямыми рейсами с наибольшим количеством городов в 122 странах мира. Авиакомпания Turkish Airlines выполняет из этой воздушной гавани полеты в 49 турецких и 255 иностранных аэропортов, в том числе в семь центральноазиатских — Алматы, Астану, Ташкент, Самарканд, Душанбе, Бишкек и Ашхабад. В планах авиакомпании не только увеличивать частоту рейсов, но и расширять географию присутствия в Центральной Азии, говорится в статье Expert Kazakhstan. И у турецкого перевозчика есть все возможности для этого: компания значительно увеличивает авиапарк, а главное, в Стамбуле открыт новый международный аэропорт, претендующий на звание крупнейшего в мире.

Здесь будет город-порт

За последние 20 лет Turkish Airlines сделали грандиозный рывок в развитии. Пока традиционные европейские авиакомпании в жесткой конкурентной борьбе отстаивали свои рынки от экспансии лоукостеров, Turkish Airlines переманивала их пассажиров. Традиционные европейские авиакомпании сохраняли клиентов, существенно снижая цену, ради этого пришлось продукт упростить и максимально приблизить к стандартам лоукостера. Так, европейцы на ближнемагистральных рейсах перестали кормить пассажиров, стали взимать дополнительную плату за регистрируемый багаж, существенно уплотнили салоны. Сейчас у немецкой Lufthansa шаг кресел в самолетах А320/321 стандартно составляет 30 дюймов для всех сидений, даже в бизнес-классе. В то же время у лоукостера Ryanair в первых пяти рядах он на 2–5 дюйма (7–17 см) больше!

Турки же выбрали целевой аудиторией корпоративных пассажиров и сконцентрировались на их привлечении. Ради этого авиакомпания ежегодно совершенствует свой продукт, стараясь предлагать максимальный набор услуг даже в эконом-классе. Отличительной чертой перевозчика стало открытие рейсов из Стамбула во второстепенные города разных стран. К примеру, Turkish Airlines выполняет полеты в более десятка городов Германии и России, в шесть и более в Иране, Франции, Ираке и Украине. Такой подход позволяет авиакомпании быть намного ближе к пассажирам, которым, конечно, удобнее вылететь из своего города и прилететь в место назначения, а не в столицу-хаб, чтобы оттуда добираться до цели наземным транспортом.

В последние годы полеты с Turkish Airlines существенно омрачала перегруженность стамбульского аэропорта им. Ататюрка. Главному хабу авиакомпании стало тяжело справляться с генерируемым ею потоком: теснота в магазинах, кафе, залах ожидания и даже бизнес-лаунже стала визитной карточкой аэропорта; на пограничном контроле в час пик можно было простоять в очереди больше часа. Аэропорт просто задыхался в выросшем за 15 лет в 5,5 раза пассажиропотоке. При этом Turkish Airlines, создающая более 75% пассажиропотока в аэропорту, не собирается останавливаться. Авиапарк авиакомпании в следующие два года пополнится более 150 узкофюзеляжными и 60 широкофюзеляжными самолетами.

Турецкое правительство еще в мае 2013 года провело тендер на строительство нового аэропорта Стамбула. Его выиграл консорциум из пяти турецких компаний: Cengiz, Kolin, Limak, Mapa, Kalyon. Новый аэропорт возвели за 5 лет, инвестиции составили свыше 22 млрд eвро. С ноября новая воздушная гавань открыта и принимает регулярные рейсы. В начале 2019 года Turkish Airlines переведет туда все свои рейсы из аэропорта им. Ататюрка. Это должно существенно разгрузить транзитные операции Turkish Airlines в базовом аэропорту, ускорить обслуживание пассажиров на всех этапах, а главное — повысить качество сервиса.

В новом аэропорту Стамбула пассажир, по словам председателя правления Turkish Airlines Илькера Айджи, будет чувствовать себя гостем не только на борту самолетов авиакомпании, но и под крышей крупнейшего в Турции терминала площадью 1,4 млн кв. метров. Для сравнения: это в 60 раз больше, чем площадь терминала аэропорта Алматы. Общая площадь магазинов Duty Free составит 55 тыс. кв. метров (чуть меньше торговой площади ТРЦ Mega Almaty), еще 32 тыс. кв. метров займут рестораны и кафе (это примерно площадь ТЦ Asia Park в Алматы). Общая площадь бизнес-залов в новом аэропорту Стамбула — 22 тыс. кв. метров — это как раз размеры всего терминала алматинского аэропорта. Переезд в новый аэропорт Стамбула, кроме всего прочего, позволит Turkish Airlines существенно нарастить количество выполняемых полетов.

Время и деньги

Центральная Азия для Turkish Airlines долгое время оставалась не очень важным рынком. По двум причинам: с одной стороны, местные авиационные власти защищали национальных перевозчиков и ограничивали сильным конкурентам выход на рынок. С другой — у турок большой дефицит провозных мощностей: не хватает как самих самолетов, так и слотов в стамбульском аэропорту Ататюрка. Но уже в следующем году эта проблема будет снята — авиакомпания получит свыше сотни новых самолетов, а новый аэропорт Стамбула предоставит значительное количество слотов, говорится в статье.

Сам Стамбул является самым популярным маршрутом за пределами СНГ для всех стран Центральной Азии. При этом нужно констатировать, что Turkish Airlines — единственная сетевая западная авиакомпания, выполняющая регулярные рейсы в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Аэропорт Стамбула уже стал воротами в мир для региона. Рейсами Turkish Airlines пассажиры из Центральной Азии не только летят в Стамбул, но и существенно «питают» ее транзитные маршруты. Сейчас транзитников свыше 50%. Самыми популярными транзитными направлениями из Центральной Азии являются города Западной Европы, США, Турции и Украины. Turkish Airlines транзитом через Стамбул уже сейчас возит больше пассажиров региона в европейские и североамериканские аэропорты, чем центральноазиатские авиакомпании на своих прямых рейсах.

В ближайшее время Turkish Airlines еще сильнее нарастит присутствие на местном рынке, в первую очередь за счет увеличения количества рейсов по уже существующим маршрутам. Откроются и новые направления: уже в будущем году можно ожидать рейсы Turkish Airlines из Стамбула в другие города РК. Рейсы из них в Стамбул осуществляет казахский перевозчик, а турецкая квота полностью не выбирается. Активны турки и у соседей. Если узбекская сторона и дальше будет идти по пути либерализации воздушного пространства, то уже весной реально появление рейсов Turkish Airlines в Бухару и Фергану. Последняя подберет поток и из пограничных областей Кыргызстана и Таджикистана. Все это может существенно осложнить жизнь как местным национальным перевозчикам, так и российскому Аэрофлоту, пока являющимся альтернативой туркам для местного пассажира.

Увеличение количества рейсов на уже действующих маршрутах означает для пассажиров уменьшение ожидания трансфера в транзитном аэропорту в том случае, если они летят через Стамбул дальше, что особенно важно для пассажиров, путешествующих по делам. Возможность прилететь не только в столицу или крупный город, но и во второстепенные как в Центральной Азии, так и в других странах опять же позволит клиентам экономить время. До того как Turkish Airlines начала выполнять полеты в Самарканд, пассажирам приходилось тратить 4–8 часов, чтобы добраться на машине или поезде в Ташкент, уже оттуда лететь в какой-то крупный аэропорт и там пересаживаться на нужный рейс до пункта конечного назначения. Естественно, что такая логистическая схема не только удлиняла время пути, но и повышала стоимость путешествия. Открытие же из Самарканда прямого рейса Turkish Airlines сняло эту проблему.

Аэропорт влияния

Авиация — глобальный бизнес, в котором каждый игрок в той или иной степени является конкурентом любому другому, действующему на его рынке. Вероятно, что после перебазирования в новый аэропорт Стамбула Turkish Airlines с еще большим порывом станет увеличивать свое присутствие не только в Казахстане, но и на других рынках. Влияние нового аэропорта Стамбула очень скоро почувствуют и другие хабы региона—от лондонского авиаузла до аэропортов Персидского залива и другие сетевые авиакомпании. Непростая ситуация в ближайший год — два сложится и на рынке Центральной Азии, где национальный перевозчик окажется между российскими и турецкими лоукостерами, «ворующими» пассажиров нижнего ценового сегмента, и Turkish Airlines, привлекающей верхний и даже средний сегменты. Пожалуй, нацперевозчику стоит присмотреться к опыту турецкого флагмана не с точки зрения копирования модели, а, скорее, с точки зрения подхода «поиск незамеченных конкурентами ниш для развития».

*Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support, руководитель Международного института развития инфраструктуры, преподаватель кафедры управления авиационного бизнеса Университета им. Казимира Симонавичуса (Вильнюс).