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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из Сирии эвакуированы 47 граждан Казахстана, находившихся в заложниках у террористов

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление в связи с завершением гуманитарной операции по эвакуации граждан республики из Сирии.

По его словам, 6 января в результате гуманитарной операции, осуществленной правоохранительными органами и Министерством иностранных дел страны, 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, были эвакуированы из Сирии.

«Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов. По прибытии в Казахстан женщинам и детям было оказано всяческое содействие со стороны государства. Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию и получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев», - отметил глава государства.

Он заявил, что Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения.

«Наша главная задача – это обеспечение безопасности, защита целостности и единства страны. Мы продолжим работу по возвращению детей, не по своей воле находящихся в зоне боевых действий», - сказал Н.Назарбаев.

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