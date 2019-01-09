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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане археологи обнаружили «улицу ремесленников»

CA-NEWS (TJ) - Улицу ремесленников археологи обнаружили при раскопках, проводимых на территории крепости Хулбук на юге Таджикистана, сообщает Авеста.

По данным источника, археологи - директор историко-культурной крепости Хулбук А.Ходжаев и Т.Филимонова во время раскопок обнаружили компактное месторасположение рядов, где, предположительно творили и торговали ремесленники той эпохи.

«Улица ремесленников» была обнаружена археологами на северо-восточной части крепости Хулбук. Причем, строения ремесленников были возведены в свое время с учетом санитарно-гигиенических норм - системой водоснабжения и водосбросов.

Археологи, в будущем планируют провести более тщательное исследование историко-культурной крепости Хулбук, расположенной на территории современного Восейского района.

Хулбук - археологический комплекс в кишлаке Мехробод, Восейский район, Хатлонская область. Представляет собой средневековую крепость, дворец правителя и фрагменты древнего городища.

Хулбук был частью древнего города Хишттепа и центром региона Хуттал в IX-XII веках в составе государства Газневидов. Общая площадь городища - около 70 га, но большая часть его занята современными постройками.

В результате археологических раскопок обнаружено более 5 тысяч артефактов, которые позволили больше узнать о быте и занятиях местного населения. Кроме того, найдены фрагменты настенной живописи.

Городские постройки создавались из обожжённого кирпича и кирпича-сырца, а стены и внутреннее убранство покрывались штукатуркой, полы выкладывались терракотовым паркетом. Существовал также водопровод.

В музее-заповеднике, помимо экспонатов археологических раскопок, выставлены картины современного искусства.

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