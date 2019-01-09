РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Депутат назвал худшие КПП на казахстанской границе
Предыстория: КПП «Кордай» на кыргызстанско-казахстанской границе будет реконструирован

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Жанат Джарасов просит правительство принять комплексные меры по улучшению инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов на границе Казахстана и их технического и сервисного оснащения, обеспечения максимально комфортных условия их прохождения туристами и гражданами.

Как сказал он 9 января на заседании парламента, в настоящее время на границе функционирует 101 пункт пропуска, в том числе 52 автомобильных, 27 железнодорожных, 18 авиационных, 3 морских и 1 речной. Наиболее остро проблема инфраструктуры сохраняется на железнодорожных КПП, подразделения пограничников размещаются в неприспособленных помещениях.

По словам депутата, в период отпусков наблюдается скопление людей и транспорта на КПП «Сырым» в Западно-Казахстанской области, «Кордай» на казахстанско-кыргызстанской границе, «Б.Конысбаева» на казахстанско-узбекистанской границе и ряде других.

«Их состояние не только не соответствует мировым стандартам, но и не обеспечивает элементарные условия как для пересекающих границу, так и для сотрудников, осуществляющих государственный контроль. Такое положение дел негативно скалывается на туристической и инвестиционной привлекательности, на формировании положительного имиджа страны, а также является положительной средой для противоправной деятельности», - отметил Ж.Джарасов.

Еще одной проблемой, по его мнению, является то, что автомобильные пункты пропуска на казахстанско-российской и на казахстанско-кыргызстанской границах находятся на балансе Пограничной службы Комитета национальной безопасности, а на китайском, узбекском и туркменском направлениях — на балансе Комитета государственных доходов Министерства финансов, железнодорожные КПП - на балансе транспортных организаций.

В целях решения проблемных вопросов депутат предлагает передать все КПП на баланс одного госоргана, провести паспортизацию пунктов с определением качества инфраструктуры, выработать меры по их реконструкции в том числе с использованием механизма ГЧП.

print
  • В ООН призвали власти Бангладеш остановить насилие, сопровождающее избирательный процесс
  • В Таджикистане реализуются 17 проектов в сфере водоснабжения
  • Что сделано и что предстоит? Рустам Эмомали расскажет о развитии Душанбе
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×