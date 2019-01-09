Депутат назвал худшие КПП на казахстанской границе

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Жанат Джарасов просит правительство принять комплексные меры по улучшению инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов на границе Казахстана и их технического и сервисного оснащения, обеспечения максимально комфортных условия их прохождения туристами и гражданами.

Как сказал он 9 января на заседании парламента, в настоящее время на границе функционирует 101 пункт пропуска, в том числе 52 автомобильных, 27 железнодорожных, 18 авиационных, 3 морских и 1 речной. Наиболее остро проблема инфраструктуры сохраняется на железнодорожных КПП, подразделения пограничников размещаются в неприспособленных помещениях.

По словам депутата, в период отпусков наблюдается скопление людей и транспорта на КПП «Сырым» в Западно-Казахстанской области, «Кордай» на казахстанско-кыргызстанской границе, «Б.Конысбаева» на казахстанско-узбекистанской границе и ряде других.

«Их состояние не только не соответствует мировым стандартам, но и не обеспечивает элементарные условия как для пересекающих границу, так и для сотрудников, осуществляющих государственный контроль. Такое положение дел негативно скалывается на туристической и инвестиционной привлекательности, на формировании положительного имиджа страны, а также является положительной средой для противоправной деятельности», - отметил Ж.Джарасов.

Еще одной проблемой, по его мнению, является то, что автомобильные пункты пропуска на казахстанско-российской и на казахстанско-кыргызстанской границах находятся на балансе Пограничной службы Комитета национальной безопасности, а на китайском, узбекском и туркменском направлениях — на балансе Комитета государственных доходов Министерства финансов, железнодорожные КПП - на балансе транспортных организаций.

В целях решения проблемных вопросов депутат предлагает передать все КПП на баланс одного госоргана, провести паспортизацию пунктов с определением качества инфраструктуры, выработать меры по их реконструкции в том числе с использованием механизма ГЧП.