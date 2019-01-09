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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Внуково найден мертвым пассажир

CA-NEWS (CA) - В аэропорту Внуково нашли тело одного из пассажиров. «Найден мужчина без признаков жизни в стерильной зоне аэропорта. К сожалению, это все, что можем сказать, все остальные комментарии у Следственного комитета», — сказал РБК представитель аэропорта.

Ранее газета «Известия» сообщила, что 32-летний мужчина делал во Внуково пересадку на пути из Нового Уренгоя в Уфу и совершил самоубийство в туалете транзитной зоны.

Представитель Внуково в разговоре с РБК не смог назвать причину смерти скончавшегося в аэропорту пассажира.

Позднее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (СК) сообщило о начале проверки по факту обнаружения тела.

«При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что данный гражданин зашел в туалетную кабинку в 00:20 и более из нее не выходил. После принудительного вскрытия туалетной кабинки в 7 часов 40 минут медицинской службой констатирован факт смерти данного гражданина», — говорится в сообщении управления СК.

​Причины смерти уроженца Башкирии, имевшего при себе билет до Уфы, в СК не называют. В ведомстве пояснили, что решение о необходимости возбуждения уголовного дела будет принято по результатам доследственной проверки.

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