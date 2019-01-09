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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Арабские принцы заплатили за охоту в Пакистане $200 тыс.

CA-NEWS (CA) - Члены королевских семей Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара выплатили Пакистану 200 тысяч долларов за разрешение на охоту на вихляя - редкую птицу из отряда журавлеобразных, сообщает Anadolu со ссылкой пакистанские СМИ.

Разрешение выдано каждой семье в отдельности сроком на 10 дней в период с ноября по февраль. Представители королевских семей могут охотиться на определенной территории в пакистанской провинции Пенджаб.

Для получения разрешения королевские семьи выплатили по 100 тысяч долларов местным властям провинции Пенджаб и федеральному правительству Пакистана. Разрешение дано на убой 100 птиц.

В случае, если принцы решат продлить охоту на более чем 10 дней, они должны будут выплатить еще по 100 тысяч долларов.

Полученные от охоты средства будут инвестированы в провинцию Пенджаб и направлены на рост популяции вихляя, находящегося под угрозой исчезновения.

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