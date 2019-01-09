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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Джизаке с промежутком в неделю повесились двое учащихся одного колледжа

CA-NEWS (UZ) - Учащийся третьего курса Фаришского профессионального колледжа бытовых услуг в Джизакской области Узбекистана 6 января был найден повешенным. Источник сообщил, что 28 декабря прошлого года еще одна третьекурсница данного колледжа покончила с собой через повешение, передает centralasian.org.

18-летний Ш.У., учившийся на третьем курсе Фаришского профессионального колледжа бытовых услуг, 6 января был найден повешенным на столбе в коровнике своего дома. Об этом сообщила одна из преподавательниц данного колледжа.

– В день трагедии юноша пригласил друзей к себе домой. Они приготовили еду на костре. Когда еда уже была готова, Ш. сказал друзьям, чтобы они начинали без него. Он сказал им, что отойдет в туалет, а сам пошел в сторону коровника. Не дождавшись его, друзья Ш. пошли искать его и нашли повешенным в коровнике, – сказала собеседница.

По ее словам, за три дня до наступления Нового года еще одна учащаяся данного колледжа покончила с собой через повешение. "Вначале подумали, что между этими двумя молодыми людьми, возможно, были какие-то близкие отношения, которые и стали причиной совершения суицида. Однако их друзья рассказали руководству колледжа, что юношу и девушку ничего между собой не связывало", – рассказала преподавательница.

Сотрудник РОВД Фаришского района подтвердил информацию о самоубийстве двух учащихся местного колледжа. Он добавил, что расследованием двух случаев суицида занимается районная прокуратура.

Как сообщили источники, оба покончивших с собой подростка, были из обеспеченных и благополучных семей.

Власти Узбекистана неоднократно выражали обеспокоенность в связи с участившимися случаями суицида среди детей. С 1 апреля этого года органы внутренних дел обязаны незамедлительно сообщать в учреждения психиатрической службы о каждом случае совершения попыток суицида.

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