В Монголии разрабатывают законопроект об экологических платежах

CA-NEWS (MNG) - В Монголии создана рабочая группа, отвечающая за разработку законопроекта об экологических платежах, передает ARD.

«Экологические платежи - это плата за негативное воздействие на окружающую среду. Производители и импортеры, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду обязаны платить экологические платежи», - пояснила Т.Булган, директор Департамента политики и планирования в области зеленого развития Монголии.

Ранее министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрайн Цэрэнбат заявил, что использование полиэтиленовых пакетов создает серьезную экологическую проблему.

По словам специалистов, в Монголии можно перерабатывать около 50% отходов, но для этого нужно раздельно собирать мусор. На сегодняшний день пластик составляет 10% совокупного объема отходов в стране.

С целью снижения уровня загрязнения окружающей среды с 1 марта 2019 года в Монголии запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 35 микронов.

Запрет рассматривается, как одна из множества мер, направленных на устранение факторов, угрожающих окружающей среде. Тем не менее, плотные пластиковые пакеты по-прежнему будет разрешено использовать.

В Европе запрет на упаковку товаров в полиэтилен действует уже второй год. За его нарушение владельца супермаркета могут даже оштрафовать на 40 000 Евро.