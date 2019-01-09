РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии разрабатывают законопроект об экологических платежах

CA-NEWS (MNG) - В Монголии создана рабочая группа, отвечающая за разработку законопроекта об экологических платежах, передает ARD.

«Экологические платежи - это плата за негативное воздействие на окружающую среду. Производители и импортеры, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду обязаны платить экологические платежи», - пояснила Т.Булган, директор Департамента политики и планирования в области зеленого развития Монголии.

Ранее министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрайн Цэрэнбат заявил, что использование полиэтиленовых пакетов создает серьезную экологическую проблему.

По словам специалистов, в Монголии можно перерабатывать около 50% отходов, но для этого нужно раздельно собирать мусор. На сегодняшний день пластик составляет 10% совокупного объема отходов в стране.

С целью снижения уровня загрязнения окружающей среды с 1 марта 2019 года в Монголии запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 35 микронов.

Запрет рассматривается, как одна из множества мер, направленных на устранение факторов, угрожающих окружающей среде. Тем не менее, плотные пластиковые пакеты по-прежнему будет разрешено использовать.

В Европе запрет на упаковку товаров в полиэтилен действует уже второй год. За его нарушение владельца супермаркета могут даже оштрафовать на 40 000 Евро.

print
  • Глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке
  • Бизнес на колесах. В Казахстане намерены развивать работу фургонов-ресторанов
  • Налоговый комитет Узбекистана заявил, что стоимость метана неоправданно высока
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×