В Самарканде пройдет первая встреча глав МИД по диалогу «Индия – Центральная Азия»

CA-NEWS (UZ) - 12-13 января в Самарканде состоится первая встреча министров иностранных дел Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана, сообщила пресс-служба МИДа.

В ней примут участие главы внешнеполитических ведомств Индии – Сушма Сварадж, Кыргызстана – Чингиз Айдарбеков, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов, Узбекистана – Абдулазиз Камилов, первый заместитель министра Казахстана Мухтар Тлеуберди. К ним присоединится глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.

Участники встречи обсудят перспективные направления сотрудничества в области содействия росту взаимной торговли, развития транспорта и логистики, привлечения инвестиций, инноваций и технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства, а также вопросы взаимодействия в сферах культуры, науки и образования, туризма.

По итогам первой министерской встречи планируется принятие Совместного заявления.