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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Зеленогорске замерзла насмерть гражданка Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Медики Зеленогорска не успели спасти 39-летнюю гражданку Узбекистана, погибшую от общего переохлаждения.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», смерть 39-летней приезжей из Средней Азии была констатирована врачом «скорой помощи» 8 января около 17 часов у дома 45 по проспекту Красных Командиров. Заледеневшую женщину спели погрузить в машину с красным крестом, и она испустила дух на глазах бригады реаниматологов. Причиной смерти стало общее переохлаждение организма.

Погибшая была легально зарегистрирована в Зеленогорске, летом 2018 года получила патент. Труп направлен в морг для уточнения причины смерти. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции Курортного района.

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