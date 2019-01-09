Монгольская модель-трансгендер ломает стереотипы красоты в стране

CA-NEWS (MNG) - Монгольский визажист Солонго Бэтсух выдерживает самую холодную температуру в стране в открытом черном платье и легком розовом пальто — модель-трансгендер хочет выглядеть хорошо в любую погоду, передает SBS News.

Будучи прямолинейной и «ломающей табу», Бэтсух приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная Монголии», прошедшем в октябре.

Хоть она и не приняла участие в конкурсе Мисс Вселенная в Таиланде 17 декабря, ее личность раскрыла историю о людях, живущих в стране с консервативными взглядами на сексуальную ориентацию.

Если бы она победила, то присоединилась бы к модели-трансгендер из Испании Анжеле Понке и это были бы первые соперницы-трансгендеры за всю 66-летнюю историю конкурса.

«Я хотела бы вдохновить как можно больше женщин. Я горда тем, что получила шанс участвовать в этом конкурсе, и «Солонго» (имя — прим.ред), которую я создала, стала истинной победительницей в моем сердце», - сказала Бэтсух СМИ во время конкурса.

Ее участие в конкурсе понравилось не всем, вызвав отрицательные реакции в социальных сетях. «У мира сложится отрицательное представление о нашей стране, если мужчина представляет нас, в то время как есть еще тысячи красивых и настоящих женщин», - написал пользователь на странице в Facebook Мисс Вселенная Монголия.

Ранее родившаяся, как Билгуун Бэтсух, Солонго росла, как мальчик в центральной провинции Дандгови. Она не могла точно определить свою гендерную принадлежность, пока она не узнала о различных гендерных ориентациях, когда была студентом университета в своих 20 годах.

Это произошло, когда она начала работать в программе неправительственной организации, предоставляющая образование безопасного секса людям ЛГБТ, там она и поняла, что была женщиной, родившейся в теле мужчины.

Бэтсух начала носить парики, носить платья и принимать гормональную терапию. Она стала известной в 2014 году, когда представляла Монголию в конкурсе «Miss International Queen», организованного в Таиланде.

Затем она продолжила карьеру модели и стала визажистом.

Бэтсух кичится своим богатством, регулярно ездит за границу и является знаменитостью в своей стране с населением в 3 млн.

«Я должна была показать себя в обществе как трансгендер, таким образом, я могла бы исправить недопонимания и стереотипы. Если мы будем скрываться, общество продолжит ненавидеть нас. Они не знают нас», - сказала она.

«Вместо того, чтобы заявлять, что мы — обычные люди, нам надо показать себя через действие. Просто показать что мы живем как и все», - добавила она.

На данный момент Бэтсух помогает женщинам сбросить вес, сменить прическу, наносить макияж и активно ведет страницу в Facebook.