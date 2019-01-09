2-х летний сын нового губернатора Калифорнии выбежал на сцену во время речи отца

CA-NEWS (CA) - В Калифорнии избрали 40-го губернатора штата, которым стал Гэвин Ньюсом. Во время инаугурационной речи Ньюсома на сцену неожиданно выбежал его двухлетний сын, передает Би-Би-Си.

Губернатор не растерялся и взял мальчика на руки. Ньюсом как раз говорил о поддержке молодых семей и пошутил, что все так и было задумано.