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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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2-х летний сын нового губернатора Калифорнии выбежал на сцену во время речи отца

CA-NEWS (CA) - В Калифорнии избрали 40-го губернатора штата, которым стал Гэвин Ньюсом. Во время инаугурационной речи Ньюсома на сцену неожиданно выбежал его двухлетний сын, передает Би-Би-Си.

Губернатор не растерялся и взял мальчика на руки. Ньюсом как раз говорил о поддержке молодых семей и пошутил, что все так и было задумано.

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