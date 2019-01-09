2-х летний сын нового губернатора Калифорнии выбежал на сцену во время речи отца
- Азия и мир, политика
- 17:50, 09 января 2019
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CA-NEWS (CA) - В Калифорнии избрали 40-го губернатора штата, которым стал Гэвин Ньюсом. Во время инаугурационной речи Ньюсома на сцену неожиданно выбежал его двухлетний сын, передает Би-Би-Си.
Губернатор не растерялся и взял мальчика на руки. Ньюсом как раз говорил о поддержке молодых семей и пошутил, что все так и было задумано.
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