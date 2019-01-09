В Норвегии похитили супругу миллионера

CA-NEWS (CA) - Злоумышленники, которые, возможно, похитили супругу одного из самых богатых людей Норвегии Тома Хагена около 10 недель назад, запросили выкуп и выдвинули угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание VG.

Жена норвежского миллионера - 68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген - исчезла 31 октября из своего дома в Лёренскуге. По данным издания VG, теперь возможные похитители запросили выкуп в размере 9 миллионов евро в криптовалюте. "Требование о выплате суммы, равной примерно 85,9 миллиона крон, после исчезновения 68-летней женщины позволяет полиции сделать вывод о том, что речь идет о похищении ради выкупа", - сообщает издание.

"Выдвинуто требование о выкупе. Полиция посоветовала семье не выполнять эти требования", - сообщил на пресс-конференции в среду представитель полиции Томми Брёшке, которого цитирует издание. Представитель полиции не опроверг информацию о сумме, которую требуют злоумышленники.