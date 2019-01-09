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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Норвегии похитили супругу миллионера

CA-NEWS (CA) - Злоумышленники, которые, возможно, похитили супругу одного из самых богатых людей Норвегии Тома Хагена около 10 недель назад, запросили выкуп и выдвинули угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание VG.

Жена норвежского миллионера - 68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген - исчезла 31 октября из своего дома в Лёренскуге. По данным издания VG, теперь возможные похитители запросили выкуп в размере 9 миллионов евро в криптовалюте. "Требование о выплате суммы, равной примерно 85,9 миллиона крон, после исчезновения 68-летней женщины позволяет полиции сделать вывод о том, что речь идет о похищении ради выкупа", - сообщает издание.

"Выдвинуто требование о выкупе. Полиция посоветовала семье не выполнять эти требования", - сообщил на пресс-конференции в среду представитель полиции Томми Брёшке, которого цитирует издание. Представитель полиции не опроверг информацию о сумме, которую требуют злоумышленники.

Сообщается, что полиция с самого начала предприняла экстренные меры для поиска женщины в обстановке строжайшей секретности, однако об обстоятельствах дела стало известно только теперь, поскольку был риск подвергнуть жизнь и здоровье женщины опасности в случае предания факта похищения огласке.

Как отмечает издание, в течение 10 недель сведений о женщине не поступало. Между тем поиски вела не только полиция, но также криминальная полиция, Европол и Интерпол. Информация о похищенной супруге миллионера была у многих СМИ, утверждает издание, однако по указанию полиции пресса не публиковала эти сведения.

Теперь же издание сообщило о том, что мать троих детей и бабушка исчезла из собственного дома, где не были обнаружены следы взлома и отсутствовало видеонаблюдение. По данным газеты, полиция полагает, что женщина могла быть похищена в ванной. Издание также сообщает о том, что в доме была якобы обнаружена записка на ломаном норвежском с предупреждением о том, чтобы близкие женщины не обращались в полицию.

Издание также утверждает, что похитители затребовали выкуп в криптовалюте Монеро, чтобы скрыть транзакцию – при таком переводе средств невозможно установить адресата и сумму.

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