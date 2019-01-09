Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит Индию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана на следующей неделе посетит Индию. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов, передает kun.uz.



По данным замминистра, Шавкат Мирзиёев посетит штат Гуджарат, где пройдет выставка фармацевтической продукции и легкой промышленности. Как сообщил Илхом Неъматов, визит состоится 17-18 января текущего года.

Напомним, 30 сентября – 1 октября 2018 года президент Узбекистана по приглашению президента Индии посетил эту страну с государственным визитом.