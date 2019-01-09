В Туркменистане вновь обещают обеспечить население электросчетчиками

CA-NEWS (TM) - Около 8 тыс. однофазных счетчиков электричества соберут в январе на заводе «Туркменкабель» концерна «Туркменмашинстрой». В целом в этом году планируется выпуск до 100 тыс. изделий, передает Хроника Туркменистана.

Покупателем продукции стало предприятие «Туркменэнергонадзор», специалисты которого производят замену в жилых домах электромеханических счетчиков индукционного типа на электронные.

Отмечается, что жители страны после заявления президента об отмене бесплатных коммунальных услуг столкнулись с нехваткой приборов учета. Несмотря на это, не установившим счетчики людям грозят штрафами.