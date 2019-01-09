Аким Астаны назвал главные достижения города за 20 лет

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Бахыт Султанов назвал главные достижения столицы Казахстана за 20 лет.

На аппаратном совещании, посвященном итогам 2018 года и задачам на 2019 год, он отметил, что город стал символом независимости страны, центром общественно-политической и культурной жизни Казахстана.

«За этот период территория города увеличилась в 3 раза, объем построенного жилья – в 19 раз, население выросло более чем в 4 раза (в 1997 году – 300,5 тыс. человек, в 2018 году – 1065,9 тыс. человек). Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге. Уровень безработицы с 1998 года сократился с 12,8% до 4,5%, что является самым низким показателем по республике», – сказал Б.Султанов.

За эти годы, по его словам, построено более 20 республиканских и городских объектов здравоохранения, свыше 300 детских садов и школ. Общий жилой фонд Астаны за 20 лет увеличился более чем в 4 раза и превысил 20 млн кв.м (в 1998 году – 4,9 млн кв.м), в том числе за счет коммерческих застройщиков, что позволило столице стать национальным лидером по уровню обеспеченности качественным жильем. В 2018 году введено в эксплуатацию 2,4 млн кв.м жилья. Это более 20% от республиканского объема.

При этом аким города напомнил, что Астана играет особую роль в экономическом потенциале страны. Здесь производится свыше 11% валового внутреннего продукта республики, формируется 10% инвестиций в основной капитал страны, вводится свыше 23% жилья.

«Мы не являемся нефтяным и промышленным регионом, поэтому основной акцент делается на развитие инноваций и бизнеса. Иными словами, доля малого и среднего бизнеса в экономике столицы будет только увеличиваться. Она и сегодня является рекордной по стране и в структуре экономики города превышает 58,5%», – отметил он.