В аэропорту Еревана задержаны мужчина и женщина, разыскиваемые МВД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В аэропорту города Ереван задержан находящийся в розыске гражданин Таджикистана, передает Авеста.

Отмечается, что розыскиваемый Р.Рустам, 1996 года рождения, был задержан 7 января в аэропорту «Звартноц».

С 27 января 2016 года мужчина разыскивался управлением МВД Таджикистана по городу Курган-тюбе (ныне Бохтар) Хатлонской области по обвинению по ч.3 ст. 375 УК РТ (дезертирство).

Несколькими днями ранее в аэропорту Еревана была задержана гражданка России С.Тахмина, также находящаяся в розыске по линии МВД Таджикистана.

20-летняя женщина была объявлена в розыск правоохранительными органами Таджикистана в сентябре 2018 года по обвинению в торговле людьми.

В столицу Армении россиянка прибыла из Москвы, авиарейсом Москва-Ереван, сообщает издание.